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У ЛНЗ визначились з місцем для зимових зборів

Микита Павлів — 22 грудня 2024, 21:07
У ЛНЗ визначились з місцем для зимових зборів
Мухаррем Яшарі
ЛНЗ Черкаси

ЛНЗ планує провести зимові зборив в іспанському місті Естепон, коло Марбельї.

Про це повідомляє пресслужба черкаської команди.

У джерелі сказано, що команда під керівництвом Романа Григорчука проведе 8 спарингів. Про суперників буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, новим головним тренером ЛНЗ став Роман Григорчук. Раніше наставник очолював азербайджанський Нефтчі та одеський Чорноморець.

Напередодні з’явилась інформація, що черкаський клуб запропонував 600 тисяч євро за ексгравця іспанської Гранади.

Додамо, що першу частину сезону у межах Української Прем'єр-ліги ЛНЗ закінчив на 10-му місці. У команди 19 очок в активі.

ЛНЗ Чемпіонат України, УПЛ Роман Григорчук

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