ЛНЗ запропонував турецькому клубу 600 тисяч євро за колишнього вінгера Гранади
ЛНЗ запропонував турецькому Шанлиурфаспору 600 тис євро за трансфер малійського вінгера Алі Малле.
Про це повідомив турецький інсайдер Эрсан Сердал на своїй сторінці в cоцмережі Х.
Крім черкаського клубу, інтерес до 26-річного гравця також виявляють три турецькі команди – Еюпспор, Касимпаша та Газіантеп.
У сезоні 2016/17 Малле провів 11 матчів за Гранаду в іспанській Прімері, потім виступав за юнацьку команду Удінезе, швейцарський Грассхоппер, Асколі, румунський Оцелул.
Сумарно за Шанлиурфаспор, який виступає у другому за силою дивізіоні Туреччини, у нинішньому сезоні футболіст зіграв 13 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ очолив український тренер Роман Григорчук. У жовтні 59-річного тренера звільнили з азербайджаньского Нефтчі.