Тренер Жирони пояснив, чому замінив Циганкова

Головний тренер Жирони Мічел пояснив, чому вирішив замінити вінгера збірної України Віктора Циганкова у матчі Ла Ліги проти Осасуни (13 квітня).

49-річного іспанського фахівця цитує Football Fantasy.

"У Циганкова був розлад шлунку, і я побачив, що він трохи більше почав випадати з гри, тому я змінив його", – заявив тренер.

Нагадаємо, в неділю, 13 квітня, Жирона у матчі 31 туру Ла Ліги програла Осасуні 1:2. Для команди Циганкова це була третя поразка поспіль у чемпіонаті Іспанії.

Українець вийшов на поле в основному складі, проте був замінений на 51 хвилині на Ясера Аспрілью.

У поточному сезоні Циганков сумарно провів 25 матчів за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 4 асистами.