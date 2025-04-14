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Тренер Жирони пояснив, чому замінив Циганкова

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 20:23
Тренер Жирони пояснив, чому замінив Циганкова
Віктор Циганков
Getty Images

Головний тренер Жирони Мічел пояснив, чому вирішив замінити вінгера збірної України Віктора Циганкова у матчі Ла Ліги проти Осасуни (13 квітня).

49-річного іспанського фахівця цитує Football Fantasy.

"У Циганкова був розлад шлунку, і я побачив, що він трохи більше почав випадати з гри, тому я змінив його", – заявив тренер.

Нагадаємо, в неділю, 13 квітня, Жирона у матчі 31 туру Ла Ліги програла Осасуні 1:2. Для команди Циганкова це була третя поразка поспіль у чемпіонаті Іспанії.

Українець вийшов на поле в основному складі, проте був замінений на 51 хвилині на Ясера Аспрілью.

У поточному сезоні Циганков сумарно провів 25 матчів за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 4 асистами.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Віктор Циганков Мічел Санчес

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