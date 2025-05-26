Анчелотті пояснив, чому не викликав Неймара на червневі матчі збірної Бразилії

Новий головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті пояснив, чому зірковий форвард Сантоса Неймар не потрапив до заявки команди на червневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Слова 65-річного італійця наводить Фабріціо Романо.

"Неймар поза списком, оскільки він щойно повернувся після травми. Я розмовляв з Неєм, і ми домовилися про це. Я довіряю Неймару, я розраховую на нього, ми хочемо, щоб він прибув на чемпіонат світу у найкращій формі. Жоелінтон, Родріго, Едерсон, Мілітао також вибули через травми", – заявив Анчелотті.

6 і 11 червня Бразилія проведе матчі кваліфікації до ЧС-2025 проти Еквадору та Парагваю відповідно. Для Анчелотті це будуть перші поєдинки на чолі "пентакампеонів".