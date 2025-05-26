Анчелотті пояснив, чому не викликав Неймара на червневі матчі збірної Бразилії
Неймар
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Новий головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті пояснив, чому зірковий форвард Сантоса Неймар не потрапив до заявки команди на червневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року.
Слова 65-річного італійця наводить Фабріціо Романо.
"Неймар поза списком, оскільки він щойно повернувся після травми. Я розмовляв з Неєм, і ми домовилися про це.
Я довіряю Неймару, я розраховую на нього, ми хочемо, щоб він прибув на чемпіонат світу у найкращій формі. Жоелінтон, Родріго, Едерсон, Мілітао також вибули через травми", – заявив Анчелотті.
6 і 11 червня Бразилія проведе матчі кваліфікації до ЧС-2025 проти Еквадору та Парагваю відповідно. Для Анчелотті це будуть перші поєдинки на чолі "пентакампеонів".