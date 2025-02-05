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Сікан та Батагов в основі Трабзонспора на матч Кубку Туреччини, Зубков на заміні

Микола Дендак — 5 лютого 2025, 11:25
Сікан та Батагов в основі Трабзонспора на матч Кубку Туреччини, Зубков на заміні
Олександр Зубков
ФК Трабзонспор

Українські футболісти турецького Трабзонспора Данило Сікан та Арсеній Батагов вийдуть у стартовому складі на матч 2 туру Кубку Туреччини проти Іскендерунспора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

А ось інший новачок команди Олександр Зубков розпочне поєдинок на лаві запасних. Якщо він вийде на поле, то це буде його дебют за нову команду.

Зауважимо, що гра між Трабзонспором та Іскендерунспором розпочнеться о 12:00 за київським часом.

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Нагадаємо, Трабзонспор продовжує полювати на українських гравців, які виступають в УПЛ. Команда хоче спробувати підписати півзахисника Динамо Миколу Шапаренка.

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