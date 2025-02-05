Довбик з Ромою зіграє проти Мілана, Зубков може дебютувати за Трабзонспор: матчі українців у Європі
Сьогодні, 5 лютого, одразу 5 українських футболістів можуть зіграти у європейських клубах.
Зокрема, першим сьогодні зіграє турецький Трабзонспор, який напередодні посилився Олександром Зубковим. Клуб завітає в гості до Іскендерунспора у другому турі Кубку Туреччини. Гра розпочнеться о 12:00 за Києвом. За Трабзонспор окрім Зубкова грають ще Данило Сікан та Арсеній Батагов.
Також Артем Довбик з Ромою протистоятиме Мілану у чвертьфіналі Кубку Італії. Гра розпочнеться о 22:00.
В цей самий час на поле вийде й Арсенал Олександра Зінченка у матчі-відповіді проти Ньюкалса за право грати у фіналі Кубку англійської ліги. У першій грі Ньюкасл переміг Арсенал з рахунком 2:0.
Розклад матчів українців на 5 лютого
- 12:00. Суперліга: Іскендерунспор – Трабзонспор
- 22:00. Кубок Італії: Мілан – Рома
- 22:00. Кубок ліги, Англія: Ньюкасл – Арсенал
Нагадаємо, Олександр Зінченко більше не є пріоритетом для дортмундської Боруссії. Також відомо, що Арсенал не планує робити знижку на українця.