Скрипник не повернеться у Зорю – ЗМІ

Український тренер Віктор Скрипник не повернеться у луганську Зорю влітку.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"З того, що я розумію, Скрипника все ж таки у Зорі не буде. Основний, пріоритетний варіант для Скрипника – це варіант у Чехії. Це одна з команд середини таблиці, але з амбіціями потрапляння у єврокубки". – розповів він.

Замість Младена Бартуловича команду може очолити його помічник Володимир Микитин, або наставник Інгульця Василь Кобін. Однак наразі керівництво Зорі ще ухвалило остаточного рішення.

Останнім місцем роботи Скрипника був Металіст 1925, який він покинув минулого року. Впродовж цього часу він займався підвищенням кваліфікації та заявляв про бажання повернутися до роботи влітку 2025 року.

Зоря завершила чемпіонат України на сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ маючи в активі 40 балів.