ФІФА затвердила один мільярд доларів призового фонду клубного чемпіонату світу

ФІФА оголосила про рекордні призові клубного чемпіонату світу в один мільярд доларів.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Окрім того, стало відомо, що сума прибутку переможця турніру складатиме 125 млн доларів.

Зазначається, що ФІФА ставить собі за мету додатково зібрати 250 мільйонів доларів від спонсорських угод, які розподілять між усіма учасниками змагання.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал турніру відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі.

Цікаво, що попри можливу значну фінансову вигоду, ФІФА змушена була погрожувати клубам штрафами у випадку відмови від участі в турнірі.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.