Мбаппе та Кейн стали володарями Трофею Герда Мюллера

Два зіркових форварди – Гаррі Кейн з Баварії та Кіліан Мбаппе з Реалу – розділили перемогу в боротьбі за Трофей Герда Мюллера 2024 року, який вручається виданням France Football найрезультативнішому форварду попереднього сезону.

Зазначимо, що Мбаппе, як і всі інші представники Реала, не приїхав на церемонію вручення Золотого м’яча.

Трофей Герда Мюллера вручається щорічно починаючи з 2021 року (в перший рік нагорода називалась "Нападник року"). Двічі (у 2021 та 2022 роках) нагороду завойовував Роберт Левандовський, у 2023 році приз дістався Ерлінгу Голанду з Манчестер Сіті.

Приз названий на честь легендарного німецького форварда, чемпіона світу 1974 року Герда Мюллера, який помер у серпні 2021 року. Він двічі (у 1970 та 1972 роках) ставав володарем Золотого м’яча.

Раніше Трофей Копа завоював Ламін Ямал.