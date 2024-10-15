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В УАФ повідомили характер травми Гуцуляка

Ігор Чернявський — 15 жовтня, 11:47
В УАФ повідомили характер травми Гуцуляка

У вінгера збірної України та Полісся Олексія Гуцуляка діагностували струс мозку.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Нагадаємо, на початку матчу з Чехією Олексій отримав сильний удар у голову після брутального зіткнення з Томашем Соучеком. Певний час гравець був не у свідомості, його виносили з поля на ношах.

За інформацією "ТаТоТаке", Гуцуляк пропустить кілька тижнів. До тренувань у загальній групі його допустять мінімум через 14 днів, тож 26-річний вінгер точно не допоможе Поліссю в матчах проти Лівого берега та Колоса.

Гуцуляк є одним із лідерів житомирської команди. Цього сезону Олексій забив 5 голів та віддав 2 асисти у восьми матчах чемпіонату України.

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Олексій Гуцуляк

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