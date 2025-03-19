Стали відомі терміни повернення лідера Баварії

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр може відновитися від травми після міжнародної паузи.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

38-річний голкіпер отримав пошкодження правої ноги у другому таймі матчу з Баєром у Лізі чемпіонів, коли святкував гол Мусіали. На 58-й хвилині його замінив Йонас Урбіг.

У Мануеля діагностували розрив м'язового волокна в правій литці. За інформацією джерела Нойєр може відновитись від травми до матчу чемпіонату Німеччини проти Санкт-Паулі 29 березня,

Цього сезону Мануель зіграв у 33 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 26 голів та 15 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, у лютому Ноєр підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2026 року. Це буде 15-й сезон воротаря в клубі.