Основний захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес вибув до кінця сезону-2024/25 через травму отриману в матчі з Крістал Пелес.

Про це повідомляє TyC Sports.

У 27-річного аргентинського оборонця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Невдовзі футболіста прооперують. Очікується, що відновлення буде тривати впродовж 8 місяців.

У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".