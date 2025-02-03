Основний захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону
Лісандро Мартінес
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Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес вибув до кінця сезону-2024/25 через травму отриману в матчі з Крістал Пелес.
Про це повідомляє TyC Sports.
У 27-річного аргентинського оборонця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Невдовзі футболіста прооперують. Очікується, що відновлення буде тривати впродовж 8 місяців.
У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.
Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".