Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Основний захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону

Олександр Булава — 3 лютого 2025, 19:48
Лісандро Мартінес вибув на тривалий термін
Лісандро Мартінес
Getty images

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес вибув до кінця сезону-2024/25 через травму отриману в матчі з Крістал Пелес.

Про це повідомляє TyC Sports.

У 27-річного аргентинського оборонця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Невдовзі футболіста прооперують. Очікується, що відновлення буде тривати впродовж 8 місяців.

У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес

Лісандро Мартінес

Основний захисник Манчестер Юнайтед може пропустити залишок сезону через травму
Лідер захисту Манчестер Юнайтед готовий зіграти в матчі Ліги Європи
Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024
Два захисника Манчестер Юнайтед пропустять місяць через травму
Манчестер Юнайтед втратив ключового гравця

Останні новини