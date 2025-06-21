Мбаппе пропустить наступний матч Реала на клубному чемпіонаті світу

Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе пропустить матч другого туру клубного чемпіонату світу проти Пачуки.

Про це повідомляє El Partidazo de Cope.

Нагадаємо, Мбаппе пропустив матч першого туру проти Аль-Хіляля (нічия 1:1) через гастроентерит. 20 червня нападник вже відновив тренування у загальній групі Реала, проте його кондиції все ще далекі від оптимальних.

Мбаппе точно пропустить матч проти Пачуки (22 червня), його участь у поєдинку проти РБ Зальцбург (27 червня) також малоймовірна. Скоріше за все, француз зможе повернутися лише на поєдинки стадії плейоф, якщо Реал туди проб’ється.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного нападника збірної Франції 43 голи та 5 асистів у 56 матчах за Реал у всіх турнірах.