Мбаппе пропустить наступний матч Реала на клубному чемпіонаті світу
Кіліан Мбаппе
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Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе пропустить матч другого туру клубного чемпіонату світу проти Пачуки.
Про це повідомляє El Partidazo de Cope.
Нагадаємо, Мбаппе пропустив матч першого туру проти Аль-Хіляля (нічия 1:1) через гастроентерит. 20 червня нападник вже відновив тренування у загальній групі Реала, проте його кондиції все ще далекі від оптимальних.
Мбаппе точно пропустить матч проти Пачуки (22 червня), його участь у поєдинку проти РБ Зальцбург (27 червня) також малоймовірна. Скоріше за все, француз зможе повернутися лише на поєдинки стадії плейоф, якщо Реал туди проб’ється.
У поточному сезоні на рахунку 26-річного нападника збірної Франції 43 голи та 5 асистів у 56 матчах за Реал у всіх турнірах.