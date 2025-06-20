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Мбаппе повернувся до тренувань Реала після хвороби

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 08:36
Мбаппе повернувся до тренувань Реала після хвороби
Кіліан Мбаппе
ФК Реал

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе повернувся до тренувань у загальній групі після хвороби.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Як зазначається у заяві, попри повернення до тренувального процесу, француз отримуватиме медичне лікування та поступово повертатиметься до гри.

Раніше У Мбаппе виявили вірусне захворювання, через яке він уже пропустив ряд тренувань Реала, перший матч мадридців на клубному чемпіонаті світу 2025 року проти Аль-Хіляля (нічия 1:1), а також фотосесію команди.

Участь форварда у матчі другого туру проти мексиканської Пачуки (22 червня, 22:00) залишається під питанням.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного нападника збірної Франції 43 голи та 5 асистів у 56 матчах за Реал у всіх турнірах.

Раніше Мбаппе розповів про свого фаворита на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.

Клубний чемпіонат світу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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