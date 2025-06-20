Мбаппе повернувся до тренувань Реала після хвороби
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе повернувся до тренувань у загальній групі після хвороби.
Про це повідомила пресслужба "вершкових".
Як зазначається у заяві, попри повернення до тренувального процесу, француз отримуватиме медичне лікування та поступово повертатиметься до гри.
Раніше У Мбаппе виявили вірусне захворювання, через яке він уже пропустив ряд тренувань Реала, перший матч мадридців на клубному чемпіонаті світу 2025 року проти Аль-Хіляля (нічия 1:1), а також фотосесію команди.
Участь форварда у матчі другого туру проти мексиканської Пачуки (22 червня, 22:00) залишається під питанням.
У поточному сезоні на рахунку 26-річного нападника збірної Франції 43 голи та 5 асистів у 56 матчах за Реал у всіх турнірах.
Раніше Мбаппе розповів про свого фаворита на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.