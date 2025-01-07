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Рух запланував 7 спарингів на зборах у Словенії

Олександр Булава — 7 січня 2025, 20:33
Рух запланував 7 спарингів на зборах у Словенії

Львівський Рух назвав спаринг-партнерів на зборах у Словенії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Першу частину підготовки Рух проведе на клубній базі. Вона розпочнеться 9 січня. Львів’яни вирушать до Словенії 22 січня, де до 12 лютого зіграють сім спарингів.

  • 23 січня – Хартберг (Австрія)
  • 24 січня – Браво (Словенія)
  • 26 січня – Копер (Словенія)
  • 31 січня/1 лютого – ГАК (Австрія)
  • 2 лютого – Штурм (Австрія)
  • 7 лютого – Амштеттен (Австрія)
  • 12 лютого – Тріглав (Словенія)

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на 7-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очка. Перший матч у другій половині УПЛ "жовто-чорні" зіграють 22 лютого проти ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що Рух та Карпати об'єднаються в один клуб по завершенні сезону-2024/25.

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