Рух запланував 7 спарингів на зборах у Словенії

Львівський Рух назвав спаринг-партнерів на зборах у Словенії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Першу частину підготовки Рух проведе на клубній базі. Вона розпочнеться 9 січня. Львів’яни вирушать до Словенії 22 січня, де до 12 лютого зіграють сім спарингів.

23 січня – Хартберг (Австрія)

24 січня – Браво (Словенія)

26 січня – Копер (Словенія)

31 січня/1 лютого – ГАК (Австрія)

2 лютого – Штурм (Австрія)

7 лютого – Амштеттен (Австрія)

12 лютого – Тріглав (Словенія)

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на 7-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очка. Перший матч у другій половині УПЛ "жовто-чорні" зіграють 22 лютого проти ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що Рух та Карпати об'єднаються в один клуб по завершенні сезону-2024/25.