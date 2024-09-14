Зоря та Динамо оголосили склади на матч 6 туру УПЛ

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги з’явилися стартові склади Зорі та Динамо на матч 6 туру чемпіонату України.

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Дришлюк, Хахльов, Мічін, Антюх, Кирюханцев, Будківський (К).

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Нваезе, Кораблін, Вакула, Рейс, Ндур.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Бражко, Біловар, Тимчик, Піхальонок, Михайленко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Кабаєв, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Брагару.

Початок поєдинку запланований на 15:30.

Напередодні була інформація, що низка гравців, яких Зоря орендувала в Динамо, не зможуть зіграти в цьому матчі. Зокрема, йдеться про Владислава Супрягу, Олександра Яцика, Беніто та інших. Те саме стосується й Едуардо Герреро, який перейшов у зворотному напрямку.