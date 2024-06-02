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Верес та Епіцентр оголосили стартові склади на вирішальний матч плей-оф УПЛ

Олександр Булава — 2 червня, 16:00
Верес та Епіцентр оголосили стартові склади на вирішальний матч плей-оф УПЛ

Рівненський Верес прийме Епіцентр із Кам'янця-Подільського у матчі-відповіді за право участі в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

Стартові склади

Верес: Когут, Балан, Кучеренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Банада, Шарай, Дахновський, Яго, Гайдучик

Епіцентр: Чернобай, Мороз, Григоращук, Кристін, Климець, Ліповуз, Миронюк, Беженар, Бендера, Стень, Кравчук

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Трансляція на УПЛ ТБ.

Нагадаємо, перший матч завершився внічию (1:1). Зазначимо, що у перехідних матчах не діє правило голу на чужому полі.

Верес Епіцентр Чемпіонат України, УПЛ

Верес

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