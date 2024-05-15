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Без Судакова: Шахтар та Ворскла визначились зі стартовими складами на фінал Кубку України

Микола Дендак — 15 травня, 18:02
Без Судакова: Шахтар та Ворскла визначились зі стартовими складами на фінал Кубку України

Полтавська Ворскла та донецький Шахтар визначились зі стартовими складами на фінал Кубку України.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський, Якубу, Мякушко, Кане, Скляр, Сіссоко, Степанюк.

Запасні: Домолега, Рамірес, Бацула, Нестеренко, Феліпе, Толі, Челядін, Ковталюк, Галас.

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Криськів, Зубков, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін.

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Педріньйо, Ракицький, Швед, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре.

Нагадаємо, початок зустрічі о 19:00 за київським часом. Дивитися матч онлайн можна на ICTV2. Коментувати гру будуть Денис Босянок та Роман Бебех.

Напередодні "гірники" перемогли київське Динамо та достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24;

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