Без Судакова: Шахтар та Ворскла визначились зі стартовими складами на фінал Кубку України
Полтавська Ворскла та донецький Шахтар визначились зі стартовими складами на фінал Кубку України.
Ворскла: Ісенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський, Якубу, Мякушко, Кане, Скляр, Сіссоко, Степанюк.
Запасні: Домолега, Рамірес, Бацула, Нестеренко, Феліпе, Толі, Челядін, Ковталюк, Галас.
Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Криськів, Зубков, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін.
Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Педріньйо, Ракицький, Швед, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре.
Нагадаємо, початок зустрічі о 19:00 за київським часом. Дивитися матч онлайн можна на ICTV2. Коментувати гру будуть Денис Босянок та Роман Бебех.
Напередодні "гірники" перемогли київське Динамо та достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24;