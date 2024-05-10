Босянок коментуватиме фінал Кубку України

Легендарний український коментатор Денис Босянок, який у 2022 році приєднався до лав ЗСУ, коментуватиме фінал Кубку України між Шахтарем та Ворсклою.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"Із початку повномасштабного вторгнення я служу в лавах ЗСУ, уже два роки як не брав до рук мікрофона і страшенно скучив за улюбленою професією. Тому коли УАФ та ICTV2 запропонували мені стати коментатором кубкового фіналу, я пережив справжнє емоційне піднесення.

З великим задоволенням проведу кілька годин на футбольному матчі та попрацюю для всіх телеглядачів ICTV2 й футбольної спільноти України. Тим паче цей матч оголошено Матчем вдячності Силам оборони України", — передає слова Босянка УАФ.

Зазначається, що Денис працюватиме у парі з блогером та футбольним коментатором Романом Бебехом.

Окрім цього, Роман також буде ведучим спеціальної кубкової студії зі стадіону, де експертами стануть колишній футболіст "гірників" та збірної України В'ячеслав Шевчук, та головна тренерка жіночої команди Ворскли Ія Андрущак.

Поєдинок відбудеться 15 травня, початок — о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі ICTV2.

Гра пройде під назвою "Матч вдячності Силам оборони України". Усі кошти від продажу квитків УАФ перерахує на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у півфіналі Ворскла виявилася сильнішою за Полісся, а Шахтар впевнено переміг Чорноморець.