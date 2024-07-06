Нідерланди і Туреччина оголосили склади на чвертьфінал Євро-2024

Збірні Нідерландів та Туреччини визначилися зі стартовими складами на чвертьфінальний матч чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нідерланди: Вербрюгген, Аке, Ван Дейк, Де Врей, Думфріс, Рейндерс, Схаутен, Сімонс, Гакпо, Бергвейн, Депай.

Запасні: Бейлоу, Блінд, Броббі, ван де Вен, Веггорст, Вейналдум, Верман, Геертрейда, Гравенберх, Де Лігт, Зіркзе, Мален, Флеккен, Фрімпонг.

Туреччина: Гюнок, Кадіоглу, Бардакчі, Акайдин, Мюлдюр, Айхан, Озкан, Їлдиз, Чалханоглу, Їлмаз, Гюлер.

Запасні: Акгюн, Актюркоглу, Баїндир, Йокушлу, Каплан, Кахведжі, Кілічсой, Тосун, Чакир, Челік, Язиджи, Йилдирим.

Нагадаємо, основний центральний захисник Туреччини Меріх Демірал, завдяки дублю якого команда Вінченцо Монтелли пройшла Австрію, був дискваліфікований на два матчі за жест "сірих вовків".

Матч Нідерладни — Туреччина розпочнеться о 22:00 за київським часом.