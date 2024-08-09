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Лівий берег та Ворскла оголосили склади на матч 2 туру УПЛ

Ігор Чернявський — 9 серпня, 14:30
Лівий берег та Ворскла оголосили склади на матч 2 туру УПЛ

Українська Прем’єр-ліга оприлюднила стартові склади Лівого берега та Ворскли на матч 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Лівий берег: Механів, Сантос, Самар, Якимів, Соколов, Дедух, Синиця, Банада, Когут, Галас, Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Семенов, Дударенко, Співаков, Литовченко, Косовський, Колесник, Непейпієв.

Ворскла: Ісенко, Крупський, Чорноморець, Гучек, Пердута, Скляр, Челядін, Павлюк, Нестеренко, Кане, Ндукве.

Запасні: Домолега, Бацула, Ковталюк, Хрипчук, Мякушко, Шкрієль, Прус, Ієде, Корнієнко.

Нагадаємо, у стартовому турі Лівий берег мінімально поступився ЛНЗ, а Ворскла зазнала нищівної домашньої поразки від Шахтаря.

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