Краснопір – в основі Руха на дербі з Карпатами, Квасниця залишився в запасі

Рух і Карпати назвали стартові склади на матч 10 туру чемпіонату України сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Холод, Сич, Підгурський, Федор, Притула, Климчук, Карабін, Краснопір

Карпати: Кемкін, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мірошниченко, Альварес, Бруніньйо, Чачуа, Очеретько, Занетті Толедо, Ігор Невес

Матч розпочнеться о 18:00. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зазначимо, що Рух після восьми зіграних матчів розташувався на сьомій сходинці турнірної таблиці. Перемога дозволить підопічним Віталія Пономарьова піднятися на п'яте місце. Карпати наразі знаходяться на 11 місці після 9 ігор, маючи в активі дев'ять очок.