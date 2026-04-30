Шахтар – Кристал Пелес: визначилися стартові склади команд

Головні тренери донецького Шахтаря і англійського Кристал Пелес, Арда Туран і Олівер Гласне відповідно, визначилися зі стартовими складами своїх команд на перший матч півфіналу Ліги конференцій (30 квітня, 22:00).

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Склади команд:

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педру Енріке, Педріньйо, Марлон Гомес, Очеретько, Аліссон, Кауан Еліас, Егіналду

Кристал Пелес: Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада, Вортон, Муньос, Піно, Сарр, Матета

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є англійська команда, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 2,05. Натомість на звитягу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 4,00, на нічию – 3,33.

