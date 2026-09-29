Рафінья отримав травму в матчі за збірну Бразилії

Зірковий форвард Барселони Рафінья Діас отримав травму в товариському матчі за збірну Бразилії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У вівторок, 29 вересня, Рафінья вийшов у основі збірної Бразилії на товариський матч проти Австралії. На останній хвилині першого тайму форвард ударом з пенальті зрівняв рахунок у матчі, проте в перерві був замінений на форварда Реала Ендріка.

У Рафіньї м'язовий дискомфорт, ступінь складності та терміни відновлення наразі не відомі.

Матч завершився перемогою Бразилії з рахунком 4:2.

Нагадаємо, Рафінья блискуче розпочав новий сезон, відзначившись 14 голами та 3 асистами у 8 матчах за Барселону в усіх турнірах. Каталонці хочуть продовжити контракт із 29-річним бразильцем.