Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Рафінья отримав травму в матчі за збірну Бразилії

Олег Дідух — 29 вересня 2026, 15:12
Рафінья отримав травму в матчі за збірну Бразилії
Рафінья
Getty Images

Зірковий форвард Барселони Рафінья Діас отримав травму в товариському матчі за збірну Бразилії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У вівторок, 29 вересня, Рафінья вийшов у основі збірної Бразилії на товариський матч проти Австралії. На останній хвилині першого тайму форвард ударом з пенальті зрівняв рахунок у матчі, проте в перерві був замінений на форварда Реала Ендріка.

У Рафіньї м'язовий дискомфорт, ступінь складності та терміни відновлення наразі не відомі.

Матч завершився перемогою Бразилії з рахунком 4:2.

Нагадаємо, Рафінья блискуче розпочав новий сезон, відзначившись 14 голами та 3 асистами у 8 матчах за Барселону в усіх турнірах. Каталонці хочуть продовжити контракт із 29-річним бразильцем.

Рафінья травма Збірна Бразилії з футболу

Рафінья

Це тренер, який змінив моє життя: Рафінья відзначив вплив Фліка на свою кар'єру
Він ідеальний капітан: Флік – про рішення Барселони продовжити контракт з лідером команди
Має виграти з величезним відривом: Рафінья оцінив шанси Ямала на Золотий м'яч-2026
Капітан Барселони заговорив про закінчення кар'єри на тлі можливого продовження контракту
Барселона розпочала переговори щодо нового контракту Рафіньї

Останні новини