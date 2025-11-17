Визначилися три претенденти на приз найкращому гравцеві Африки 2025 року

Конфедерація футболу Африки (CAF) визначилася з трійкою претендентів на приз найкращому футболісту континенту в 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба CAF.

До трійки претендентів потрапили:

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)

Віктор Осімхен (Нігерія, Галатасарай)

Ім'я володаря призу буде оголошене на спеціальній церемонії у найближчий четвер, 20 листопада. Чинним володарем нагороди є нігерійський форвард італійської Аталанти Адемола Лукман.

Нагадаємо, на початку листопада Хакімі отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (поразка з рахунком 1:2), через яку може пропустити домашній Кубок Африки-2025 (21 грудня 2025 року – 18 січня 2026 року).