Зміни у Кубку України торкнуться клубів УПЛ – джерело
Українська асоціація футболу (УАФ) готує зміни у формат Кубку України, які будуть впровадженні з сезону-2025/26.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Головні зміни будуть стосуватися клубів Української Прем'єр-ліги, які у поточному вигляді турніру вступали у турнір на стадії 1/8 фіналу.
Зміни Кубку України:
- на першому етапі зіграють переможці регіональних турнірів
- на стадії 1/32 фіналу у боротьбу вступлять 12 команд Української Прем'єр-ліги
- чотири учасники єврокубків розпочнуть свій шлях з 1/16 фіналу
- переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі
- усі матчі відбуватимуть на полях команд з нижчих дивізіонів
- використовується сліпий жереб (Динамо та Шахтар можуть зіграти вже у 1/16 фіналу)
- скасовується додатковий час (після закінчення основного пробиваються пенальті)
Напередодні відбулось жеребкування півфінальних пар Кубку України з футболу-2024/2025. Фінальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.