Зміни у Кубку України торкнуться клубів УПЛ – джерело

Українська асоціація футболу (УАФ) готує зміни у формат Кубку України, які будуть впровадженні з сезону-2025/26.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Головні зміни будуть стосуватися клубів Української Прем'єр-ліги, які у поточному вигляді турніру вступали у турнір на стадії 1/8 фіналу.

Зміни Кубку України:

на першому етапі зіграють переможці регіональних турнірів

на стадії 1/32 фіналу у боротьбу вступлять 12 команд Української Прем'єр-ліги

чотири учасники єврокубків розпочнуть свій шлях з 1/16 фіналу

переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі

усі матчі відбуватимуть на полях команд з нижчих дивізіонів

використовується сліпий жереб (Динамо та Шахтар можуть зіграти вже у 1/16 фіналу)

скасовується додатковий час (після закінчення основного пробиваються пенальті)

Напередодні відбулось жеребкування півфінальних пар Кубку України з футболу-2024/2025. Фінальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.