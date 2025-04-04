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Зміни у Кубку України торкнуться клубів УПЛ – джерело

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 19:38
Зміни у Кубку України торкнуться клубів УПЛ – джерело

Українська асоціація футболу (УАФ) готує зміни у формат Кубку України, які будуть впровадженні з сезону-2025/26.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Головні зміни будуть стосуватися клубів Української Прем'єр-ліги, які у поточному вигляді турніру вступали у турнір на стадії 1/8 фіналу.

Зміни Кубку України:

  • на першому етапі зіграють переможці регіональних турнірів
  • на стадії 1/32 фіналу у боротьбу вступлять 12 команд Української Прем'єр-ліги
  • чотири учасники єврокубків розпочнуть свій шлях з 1/16 фіналу
  • переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі
  • усі матчі відбуватимуть на полях команд з нижчих дивізіонів
  • використовується сліпий жереб (Динамо та Шахтар можуть зіграти вже у 1/16 фіналу)
  • скасовується додатковий час (після закінчення основного пробиваються пенальті)

Напередодні відбулось жеребкування півфінальних пар Кубку України з футболу-2024/2025. Фінальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.

Кубок України Українська асоціація футболу (УАФ)

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