Калюжний – переможець номінації “Дебют року” за версією УАФ

Визначився переможець номінації "Дебют року" за версією УАФ, ним став півзахисник Олександрії Іван Калюжний.

Про це Українська асоціація футболу оголосила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Нагадаємо, голосування проводилось вільним методом серед вболівальників на ресурсах УАФ. У підсумку, Калюжний набрав 52 відсотки голосів. Його конкурентами в цьому конкурсі були:

Володимир Бражко (41 відсоток) Олександр Назаренко (7 відсотків)

Для 26-річного півзахисника 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різно спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.

Нещодавно Іван Калюжний потрапив у символічну збірну УПЛ першої частини сезону-2024/25 за версією Чемпіона.