Калюжний – переможець номінації “Дебют року” за версією УАФ
Іван Калюжний
UAF
Визначився переможець номінації "Дебют року" за версією УАФ, ним став півзахисник Олександрії Іван Калюжний.
Про це Українська асоціація футболу оголосила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Нагадаємо, голосування проводилось вільним методом серед вболівальників на ресурсах УАФ. У підсумку, Калюжний набрав 52 відсотки голосів. Його конкурентами в цьому конкурсі були:
- Володимир Бражко (41 відсоток)
- Олександр Назаренко (7 відсотків)
Для 26-річного півзахисника 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різно спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.
Нещодавно Іван Калюжний потрапив у символічну збірну УПЛ першої частини сезону-2024/25 за версією Чемпіона.