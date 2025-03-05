Визначилися коментатори матчу ПСЖ – Ліверпуль у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 5 березня, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ прийматиме Ліверпуль, а Баварія зіграє проти леверкузенського Баєра. Початок обох матчів – о 22:00 за київським часом.

Ці та інші ігри плей-оф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні – за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

Матч ПСЖ – Ліверпуль прокоментують Олександр Новак і Віталій Кравченко. О 21:00 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Володимиром Кобельковим. Запрошеними гостями стануть футбольний блогер та комік Олег Маслюк і ексгравець збірної України Олександр Головко.

Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт". На медіасервісі також можна буде подивитися гру з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

На грі Баварія – Баєр працюватимуть коментатори Віталій Волочай і Вадим Шевякін. О 21:35 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки". Трансляцію можна буде знайти на каналі "MEGOGO Футбол Другий", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Ліверпуль та Баєр здобули прямі путівки до 1/8 фіналу, посівши відповідно 1 і 6 місце в етапі ліги. Тоді як мюнхенці і парижани пробивалися через стикові матчі, в яких ПСЖ двічі розгромив Брест (3:0; 7:0), а Баварія не без проблем пройшла Селтік (2:1; 1:1).