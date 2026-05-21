Визначилася пара фіналістів плейоф за вихід у Серію А

Монца та Катандзаро стали фіналістами плейоф за вихід у італійську Серію А сезону-2026/27.

Монца у півфіналі впоралася з Юве Стабією – 2:2, 2:1. Катандзаро став автором головної сенсації плейоф – вони пройшли Палермо, який очолює Філіппі Індзагі.

Перший матч Катандзаро несподівано виграв 3:0. У матчі-відповіді Палермо намагався виправити ситуацію, проте переміг лише із рахунком 2:0.

Два матчі фінального протистояння між Монцою та Катандзаро відбудуться 24 і 29 травня. Команди розіграють третю путівку в Серію А на наступний сезон, перші дві напряму завоювали Венеція та Фрозіноне.

Зазначимо, що Катандзаро не грав у Серії А з сезону-1982/83, Монца вилетіла з еліти лише за підсумками сезону-2024/25.