Рома – Лаціо. Де та коли дивитися матч 37 туру Серії А

У неділю, 17 травня, на "Стадіо Олімпіко" у Римі відбудеться матч 37 туру італійської Серії А, в якому Рома прийматиме Лаціо.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 13:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "вовки" перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,33. Виграш "орлів" – 7,00.

Востаннє команди грали між собою 21 вересня 2025 року. Тоді Рома здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі "вовки" посідають п'яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Лаціо – дев'яту. Вони мають у своєму активі 67 і 51 очко відповідно.

