Оренда з правом викупу: визначилися деталі трансферу де Пауля в Інтер Маямі

Інтер Маямі близький до закриття угоди щодо переходу півзахисника Атлетико Мадрид та збірної Аргентини Родріго де Пауля.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Клуб із США домовився з "матрацниками" про оренду на 6 місяців із можливістю викупу за 15 млн євро. Сам гравець підпише контракт на 4 роки.

У Маямі де Пауль возз'єднається із Ліонелем Мессі, з яким вони ставали чемпіонами світу 2022 року та переможцями Кубку Америки-2021 та 2024.

Inter Miami finalising a deal for Rodrigo De Paul. Six-month loan with a buy clause worth €15m plus add-ons. De Paul has agreed a four-year contract.



Atleti also expected to trigger De Paul's one-year option prior to the move.🇦🇷



🤝 With @tombogert https://t.co/OHuZVLGhfm — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 16, 2025

Нагадаємо, що Атлетико збирається продати Родріго Де Пауля цього літа, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт. Чинна угода розрахована до наступного літа. У зв'язку із цим мадридці планують заробити на продажі лідера свого півзахисту приблизно 15 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів.

У минулому сезоні Родріго Де Пауль взяв участь у 53 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 10 результативних передач. У 2022 році хавбек у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.