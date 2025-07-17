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Оренда з правом викупу: визначилися деталі трансферу де Пауля в Інтер Маямі

Станіслав Лисак — 17 липня 2025, 01:04
Оренда з правом викупу: визначилися деталі трансферу де Пауля в Інтер Маямі
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Інтер Маямі близький до закриття угоди щодо переходу півзахисника Атлетико Мадрид та збірної Аргентини Родріго де Пауля.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Клуб із США домовився з "матрацниками" про оренду на 6 місяців із можливістю викупу за 15 млн євро. Сам гравець підпише контракт на 4 роки.

У Маямі де Пауль возз'єднається із Ліонелем Мессі, з яким вони ставали чемпіонами світу 2022 року та переможцями Кубку Америки-2021 та 2024.

Нагадаємо, що Атлетико збирається продати Родріго Де Пауля цього літа, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт. Чинна угода розрахована до наступного літа. У зв'язку із цим мадридці планують заробити на продажі лідера свого півзахисту приблизно 15 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів.

У минулому сезоні Родріго Де Пауль взяв участь у 53 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 10 результативних передач. У 2022 році хавбек у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.

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