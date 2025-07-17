Оренда з правом викупу: визначилися деталі трансферу де Пауля в Інтер Маямі
Інтер Маямі близький до закриття угоди щодо переходу півзахисника Атлетико Мадрид та збірної Аргентини Родріго де Пауля.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Клуб із США домовився з "матрацниками" про оренду на 6 місяців із можливістю викупу за 15 млн євро. Сам гравець підпише контракт на 4 роки.
У Маямі де Пауль возз'єднається із Ліонелем Мессі, з яким вони ставали чемпіонами світу 2022 року та переможцями Кубку Америки-2021 та 2024.
Нагадаємо, що Атлетико збирається продати Родріго Де Пауля цього літа, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт. Чинна угода розрахована до наступного літа. У зв'язку із цим мадридці планують заробити на продажі лідера свого півзахисту приблизно 15 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів.
У минулому сезоні Родріго Де Пауль взяв участь у 53 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 10 результативних передач. У 2022 році хавбек у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.