Атлетико готовий продати свою зірку через проблеми з новим контрактом

Цього літа півзахисник Атлетико Родріго Де Пауль може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Relevo.

Згідно з джерелом, "матрацники" можуть зважитися на продаж 30-річного аргентинця через проблеми в переговорах про новий контракт.

Чинна угода з футболістом розрахована до літа 2026 року, і на даний момент переговори про продовження співпраці знаходяться на паузі.

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Де Пауля дуже цінує головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне, який хотів би його залишити. Хавбек не є недоторканим, проте він все ж може дограти свій контракт до кінця, якщо клуб не отримає пропозицію, яка його задовільнить.

Родріго Де Пауль приєднався до Атлетико влітку 2021 року, перейшовши з Удінезе за 35 мільйонів євро. У нинішньому сезоні футболіст провів 45 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 9 асистами.

Раніше центрбек Тоттенгема Крістіан Ромеро, яким цікавиться Атлетико, заявив, що він хотів би пограти в Ла Лізі.