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Матч Україна – Грузія обслужить австрійська бригада суддів

Олег Дідух — 8 жовтня, 12:45
Матч Україна – Грузія обслужить австрійська бригада суддів
uefa.com

На матч третього туру Ліги націй між збірними України та Грузії призначено австрійську бригаду суддів на чолі з 39-річним Юліаном Вайнбергером.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Його асистентами будуть лайнсмени Андреас Гайденрайх та Максіміліан Колбич. Четвертий арбітр – Штефан Ебнер.

Поєдинок третього туру Ліги націй в групі В1 Україна – Грузія відбудеться в п’ятницю, 11 жовтня в польському місті Познань. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Підопічні Сергія Реброва після двох турів ідуть останніми в турнірній таблиці свого квартету з нулем очок в активі. Грузія лідирує з 6 очками.

Нагадаємо, жовто-блакитні перед матчем проти Грузії втратили цілий ряд ключових гравців через травми.

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