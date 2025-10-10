Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які зможуть взяти участь у матчі третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії.

Про це повідомляє УАФ.

До заявки потрапили 23 гравці. Гру пропустить півзахисник Єгор Ярмолюк, який продовжує відновлюватися від пошкодження.

Воротарі: Трубін, Різник, Бущан

Захисники: Забарний, Матвієнко, Бондар, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко

Півзахисники: Калюжний, Очеретько, Бражко, Шапаренко, Малиновський, Бондаренко, Судаков, Велетень, Гуцуляк, Назаренко, Волошин

Нападники: Ванат, Довбик.

Поєдинок відбудеться у столиці Ісландії, Рейк'явіку, на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після перших двох турів відбору ЧС-2026 збірна України посідає третє місце квартету D. На старті кваліфікації українська команда програла Франції (0:2), а потім сенсаційно втратила очки, не зумівши переграти Азербайджан (1:1).

Нагадаємо, що Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу між збірними Ісландії та України.