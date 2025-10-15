Українська правда
Марокко проти Франції, битва Аргентини та Колумбії у півфіналах чемпіонату світу U-20

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 08:08
Марокко проти Франції, битва Аргентини та Колумбії у півфіналах чемпіонату світу U-20
ФІФА

У ніч з 15 на 16 жовтня відбудуться обидва півфінальні матчі чемпіонату світу до 20 років.

О 23:00 Марокко зіграє з Францією. На шляху до 1/2 фіналу Марокко здолали США та Південну Корею, а "триколорні" вибили з турніру Норвегію та Японію.

О 02:00 за київським часом Аргентина гратиме проти Колумбії. "Альбіселесте" в 1/4 фіналу переграли Мексику, а розпочали плейоф з розгрому Нігерії. Колумбія, своєю чергою, вибила Іспанію та ПАР.

Обидва матчі в прямому етері транслюватиме телеканал Суспільне Спорт.

Розклад матчів 1/2 фіналу чемпіонату світу U-20

  • 23:00 Марокко – Франція
  • 02:00 Аргентина – Колумбія

Нагадаємо, молодіжний чемпіонат світу з футболу відбувається в Чилі. Збірна України завершила свої виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.

