Суркіс назвав умову, за якої продасть Бражка
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.
Бізнесмен дав свій коментар для ПРОФУТБОЛ Digital.
"Була пропозиція від Вулвергемптона, яка нас не задовольнила. Я пояснив Бражку, що він повинен щось зробити для Динамо, щоб ми могли його продати.
Ми силою в команді нікого не тримаємо, ми ж продали Миколенка та Забарного. Динамо виховує їх з самого дитинства, вони повинні щось для нас зробити.
Володимир мене почув, ми з ним розмовляємо. У нього ще три роки за контрактом і наступного тижня ми його продовжимо. І ви самі побачите, що він мене зрозумів", – розповів Суркіс.
У сезоні-2024/25 Бражко забив 4 голи та зробив 3 асисти у 26 матчах за столичний клуб.
Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх".