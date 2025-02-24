Суркіс назвав умову, за якої продасть Бражка

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.

Бізнесмен дав свій коментар для ПРОФУТБОЛ Digital.

"Була пропозиція від Вулвергемптона, яка нас не задовольнила. Я пояснив Бражку, що він повинен щось зробити для Динамо, щоб ми могли його продати.



Ми силою в команді нікого не тримаємо, ми ж продали Миколенка та Забарного. Динамо виховує їх з самого дитинства, вони повинні щось для нас зробити.



Володимир мене почув, ми з ним розмовляємо. У нього ще три роки за контрактом і наступного тижня ми його продовжимо. І ви самі побачите, що він мене зрозумів", – розповів Суркіс.