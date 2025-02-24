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Суркіс назвав умову, за якої продасть Бражка

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 11:10
Суркіс назвав умову, за якої продасть Бражка
Володимир Бражко
Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.

Бізнесмен дав свій коментар для ПРОФУТБОЛ Digital.

"Була пропозиція від Вулвергемптона, яка нас не задовольнила. Я пояснив Бражку, що він повинен щось зробити для Динамо, щоб ми могли його продати.

Ми силою в команді нікого не тримаємо, ми ж продали Миколенка та Забарного. Динамо виховує їх з самого дитинства, вони повинні щось для нас зробити.

Володимир мене почув, ми з ним розмовляємо. У нього ще три роки за контрактом і наступного тижня ми його продовжимо. І ви самі побачите, що він мене зрозумів", – розповів Суркіс.

У сезоні-2024/25 Бражко забив 4 голи та зробив 3 асисти у 26 матчах за столичний клуб.

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх".

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