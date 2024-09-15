Пушич пояснив відсутність Матвієнка в грі з Карпатами
Головний тренер Шахтаря Марино Пушич пояснив, що захисник Микола Матвієнко пропустив матч 6 туру УПЛ з Карпатами (5:2) через ушкодження.
Цитує наставника пресслужба "гірників".
"Микола повернувся із розташування збірної, зігравши в обох матчах, з невеличким ушкодженням.
Ми з ним поспілкувалися і вирішили, що дамо йому час відпочити й відновитися, щоб краще влитися в тренувальний процес.
Загалом я упевнений, що він скоро повернеться на поле, гадаю, за два-три дні вже можна буде очікувати його участі в тренуванні", – сказав Пушич.
Нагадаємо, поєдинок проти львів'ян завершився розгромною перемогою "гірників". У складі донецького клубу хеттриком відзначився Артем Бондаренко.
Наразі в Шахтаря 9 залікових балів після 6 турів та 6 місце, проте матч 5 туру проти Кривбасу команда не дограла через тривогу.