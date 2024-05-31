Олімпійська збірна України оновила заявку на товариський турнір у Франції

Тренерський штаб олімпійської збірної України вніс зміни у заявку на міжнародний товариський турнір у Франції, який розпочнеться 4 червня.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Оновлена заявка олімпійської збірної України на міжнародний турнір у Франції

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія)

Захисники: Тарас Михавко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Олександр Мартинюк, Даніл Скорко (обидва – Олександрія), Олександр Драмбаєв (Осієк Хорватія), Євген Павлюк, Ілля Крупський (обидва – Ворскла), Володимир Салюк (Чорноморець)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Хлань (Лехія, Польща), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва – Дніпро-1), Назар Волошин (Динамо), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Денис Шостак (усі – Олександрія»), Олег Федор (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Геннадій Синчук (Металіст), Владислав Велетень (Колос)

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Данило Сікан (Шахтар)

До заявки мали потрапити 5 гравців Руха, але львівський клуб не відпустив їх до розташування олімпійської команди. Головний тренер Віталій Пономарьов пояснив причину такої позиції.

На груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Індонезії, Італії, Панами та Японії.

Розклад матчів