На рівні Беллінгема: Лунін отримав оцінку за матч проти Баварії

Український голкіпер Андрій Лунін отримав середню оцінку за матч-відповідь півфіналу ЛЧ проти Баварії (2:1).

Про це повідомив статистичний портал SofaScore.

Андрій отримав 7,3. Аналогічний показник у захисника Антоніо Рюдігера та хавбека Джуда Беллінгема. Звісно, найбільшу оцінку отримав головний герой матчу, автор переможного дублю — Хоселу (9,0)

Зазначимо, що Лунін здійснив 4 сейви, 2 з них після ударів з меж штрафного, запобіг 0,58 пропущених, виграв 1 верхову дуель, віддав 20 точних передач (74%).

Відтак українець допоміг Реалу стати другим фіналістом ЛЧ. Суперником мадридців стане Боруссія Дортмунд, яка переграла ПСЖ та вперше за 11 років вийшла до фіналу ЛЧ.

Зазначимо, що "вершкові" зіграють у вирішальній грі найпрестижнішого єврокубку у 18-й раз. На даний момент у них 14 перемог та 3 поразки.

Фінал Ліги чемпіонів цього сезону проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.