Баварія визначилась з майбутнім Даєра

Англійський захисник Баварії Ерік Даєр покине клуб після закінчення контракту, який чинний до наступного літа.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

31-річний оборонець був важливою частиною команди минулого сезону, проте у поточній кампанії він майже не грає. Даєр не підходить новому головному тренеру Вінсену Компані через брак швидкості.

Керівництво мюнхенського клубу не пропонувати йому новий контракт. Баварія шукатиме заміну на його позицію та хоче мати гравця, який відповідатиме рівню основного складу. Серед потенційних кандидатів Джонатан Та з Баєра.

Захисник виступає за Баварію із січня 2024 року. Спочатку він грав на правах оренди, а у березні мюнхенці викупили контракт гравця, підписавши угоду до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів та 1 асист.

Нагадаємо, що вчора Баварія оголосила про продовження контракту зі своєю легендою Мануелем Ноєром.

Наразі Баварія наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Німеччини. Наступний матч команда зіграє 7 лютого проти бременського Вердера.