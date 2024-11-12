ФІФА назвала дату жеребкування клубного чемпіонату світу 2025 року

Жеребкування клубного чемпіонату світу 2025 року відбудеться у четвер, 5 грудня у Маямі (штат Флорида, США). Церемонія відбудеться о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

30 листопада визначиться останній учасник турніру. Ним стане переможець Копа Лібертадорес-2024, у фіналі зійдуться два бразильських клуби – Атлетіко Мінейро та Ботафого.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди.

Раніше запрошення на турнір як представник країни-господарки отримав Інтер Маямі. Інші клуби здобували право на участь за спортивним принципом.

Минулого тижня повідомлялося про те, що ФІФА штрафуватиме клуби за відмову від участі у турнірі.