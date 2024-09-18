Мбаппе обійшов Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе обійшов колишнього українського форварда, а нині президента Української асоціації футболу, Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів.

Гол француза у матчі проти Штутгарта став для нього 49-м у Лізі чемпіонів. Тепер форвард ділить дев’ятий рядок списку найкращих бомбардирів турніру в історії з Альфредо Ді Стефано.

Андрій Шевченко та шведський нападник Златан Ібрагімович мають по 48 голів.

Лідирує у списку португальський форвард Кріштіану Роналду, який забив 140 голів за 183 матчі в Лізі чемпіонів.

У трійку найкращих бомбардирів входять також Ліонель Мессі (129 голів) та Роберт Левандовський (94 голи).

Реал вдома переграв Штутгарт у матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.