За матч з Тоттенгемом Довбик отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців Роми

Нападник Роми Артем Довбик отримав бал 6.3 від статистичного порталу Sofa Score за матч 5 туру Ліги Європи проти Тоттенгема.

Це найгірша оцінка у складі римлян, але не найнижча серед усіх гравців, які брали участь у поєдинку – 6.1 отримав форвард Тоттенгема Домінік Соланке.

За 96 хвилин на полі Довбик завдав одного удару у площину воріт, 11 разів доторкнувся до м'яча, віддав 5 із 7 точних передач, тричі втратив володіння та 4 рази потрапив у положення поза грою.

Надзвичайно активно українець провів перші 10 хвилин другого тайму. Спочатку він віддав гольову передачу на Куадіо Коне, але взяття воріт скасували через офсайд у Артема. За кілька хвилин Довбик забив вже сам, але знову не зміг стати автором результативної дії з тієї ж причини.

Матч завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2, а найкращим гравцем став воротар Роми Міле Свілар, який зробив аж 10 сейвів. Його гру оцінили в 9 балів.