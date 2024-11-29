Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

За матч з Тоттенгемом Довбик отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців Роми

Ігор Чернявський — 29 листопада 2024, 02:25
За матч з Тоттенгемом Довбик отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців Роми
Instagram Артема Довбика

Нападник Роми Артем Довбик отримав бал 6.3 від статистичного порталу Sofa Score за матч 5 туру Ліги Європи проти Тоттенгема.

Це найгірша оцінка у складі римлян, але не найнижча серед усіх гравців, які брали участь у поєдинку – 6.1 отримав форвард Тоттенгема Домінік Соланке.

За 96 хвилин на полі Довбик завдав одного удару у площину воріт, 11 разів доторкнувся до м'яча, віддав 5 із 7 точних передач, тричі втратив володіння та 4 рази потрапив у положення поза грою.

Надзвичайно активно українець провів перші 10 хвилин другого тайму. Спочатку він віддав гольову передачу на Куадіо Коне, але взяття воріт скасували через офсайд у Артема. За кілька хвилин Довбик забив вже сам, але знову не зміг стати автором результативної дії з тієї ж причини.

Матч завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2, а найкращим гравцем став воротар Роми Міле Свілар, який зробив аж 10 сейвів. Його гру оцінили в 9 балів.

Рома Тоттенгем Артем Довбик Ліга Європи-2024/25

Рома

Довбик – у старті Роми на матч з Тоттенгемом
Динамо прийме Вікторію, Рома Довбика зіграє з Тоттенгемом у 5 турі Ліги Європи
Манчіні: Рома жодного разу не зв’язалась зі мною
Він повинен розносити ворота: колишній захисник Роми – про Довбика
Тоттенгем – Рома: де дивитися матч Ліги Європи

Останні новини