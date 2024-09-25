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Фінал Ліги чемпіонів-2026/27 замість Мілана може відбутися в іншому італійському місті

Руслан Травкін — 25 вересня, 15:51
Фінал Ліги чемпіонів-2026/27 замість Мілана може відбутися в іншому італійському місті
UEFA

Італійська федерація футболу запропонує стадіон "Олімпіко" у Римі для проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це пише Football Italia.

Зазначимо, вчора УЄФА вирішив забрати це право у стадіону "Сан-Сіро", оскільки не було гарантії, що арена буде повністю доступною та відповідатиме всім нормам через три роки.

Стадіон "Олімпіко", на якому грають Лаціо та Рома, востаннє приймав фінал ЛЧ у сезоні 2008/09. Тоді Барселона обіграла Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0.

Також ця арена була господарем фіналу-96. Тоді Ювентус у серії пенальті обіграв Аякс (1:1, 4:2 пен).

Ліга чемпіонів Сан-Сіро УЄФА

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