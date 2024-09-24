Фінал Ліги чемпіонів-2026/27 не зіграють у Мілані

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2026/27 не зіграють на "Сан-Сіро" у Мілані, Італія.

Про це повідомляє сайт UEFA.

Причиною цього стала відсутність гарантій від влади міста, що арена не буде порушена реконструкцією у період проведення фіналу ЛЧ у 2027 році.

Зазначається, що УЄФА розпочала новий процес прийняття заявок на проведення фіналу турніру. Остаточно про арену, на якій відбудеться матч, буде повідомлено 2025 році.

Нагадаємо, що у 2024 УЄФА оголосила місця проведення єврокубкових фіналів у сезоні-2025/26, а також у кампанії 2026/27. Тоді Мілан отримав право на проведення матчу, але було уточнено, що фінальне рішення буде прийнято у вересні.