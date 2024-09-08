Збірна США вперше з 1957 року програла Канаді на власному полі

Сьогодні, 8 вересня, відбувся товариський матч.

США у домашньому матчі мінімально поступились Канаді. Це перший з 1957 року випадок, коли американці програли канадцям на власному полі. Тоді команди зустрічалися в рамках кваліфікації ЧС-1958. Канада виграла виїзний матч 3:2 та домашній 5:1.

Товариський матч

8 вересня

США – Канада 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Шаффелберг, 0:2 - 58 Девід, 1:2 - 66 Де ла Торре

Нагадаємо, що США тимчасово очолює Майкі Варас після звільнення Грегга Бергалтера. Найближчим часом новим тренером збірної має стати Маурісіо Почеттіно.