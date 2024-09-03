Почеттіно може невдовзі очолити збірну США

Колишній головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно близький до того, щоб очолити збірну США з футболу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони вже погодили умови роботи, наразі вирішуються всі юридичні питання і наступного тижня буде оголошено про призначення аргентинського спеціаліста.

🚨🇺🇸 Mauricio Pochettino, prepared to sign this week as new USMNT head coach.



After verbal agreement weeks ago, all legal topics are being resolved and the contracts are almost ready.



If all goes to plan, formal steps could follow this week for Poch. 🤝🏻 pic.twitter.com/XZlqYVeVeh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024

На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінить Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.