Почеттіно може невдовзі очолити збірну США
Маурісіо Почеттіно
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Колишній головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно близький до того, щоб очолити збірну США з футболу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що сторони вже погодили умови роботи, наразі вирішуються всі юридичні питання і наступного тижня буде оголошено про призначення аргентинського спеціаліста.
На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінить Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.
Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.