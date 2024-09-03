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Почеттіно може невдовзі очолити збірну США

Микола Дендак — 3 вересня, 18:19
Почеттіно може невдовзі очолити збірну США
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Колишній головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно близький до того, щоб очолити збірну США з футболу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони вже погодили умови роботи, наразі вирішуються всі юридичні питання і наступного тижня буде оголошено про призначення аргентинського спеціаліста.

На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінить Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.

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