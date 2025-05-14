У Шахтарі спростували інформацію про інтерес до хавбека Легії

Донецький Шахтар не цікавиться хавбеком польської Легії Максі Оєделе.

Про це у коментарі Rabona Media повідомив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Нас не цікавить Максі Оєделе. Це неправдива інформація", – сказав Срна.

При цьому, джерело зазначає, що інтерес до Оєделе від закордонних клубів зараз дійсно є, але від англійських.

Раніше повідомлялося, що Шахтар планує активувати клаусулу півзахисника, яка складає 6 млн євро.

За варшавський клуб цього сезону Максі відіграв 21 матч і віддав 1 результативну передачу. У жовтні хавбек дебютував за збірну Польщі.

Нагадаємо, Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.