Шахтар націлився на гравця збірної Польщі, який грав за Манчестер Юнайтед

Донецький Шахтар планує активувати клаусулу хавбека польської Легії Максі Оєделе, яка складає 6 млн євро.

Про це повідомляє журналіст Томаш Влодарчик.

Половина цієї суми дістанеться Манчестер Юнайтед. До Легії 20-річний футболіст приєднався минулого літа.

За інформацією Влодарчика, переговори щодо трансферу тривають. "Гірники" налаштовані викупити гравця. Позиція футболіста ще не відома.

За варшавський клуб цього сезону Максі відіграв 21 матч і віддав 1 результативну передачу. У жовтні хавбек дебютував за збірну Польщі.

Нагадаємо, Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.