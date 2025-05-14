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Шахтар націлився на гравця збірної Польщі, який грав за Манчестер Юнайтед

Руслан Травкін — 14 травня 2025, 12:07
Шахтар націлився на гравця збірної Польщі, який грав за Манчестер Юнайтед
Максі Оєделе
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Донецький Шахтар планує активувати клаусулу хавбека польської Легії Максі Оєделе, яка складає 6 млн євро.

Про це повідомляє журналіст Томаш Влодарчик.

Половина цієї суми дістанеться Манчестер Юнайтед. До Легії 20-річний футболіст приєднався минулого літа.

За інформацією Влодарчика, переговори щодо трансферу тривають. "Гірники" налаштовані викупити гравця. Позиція футболіста ще не відома.

За варшавський клуб цього сезону Максі відіграв 21 матч і віддав 1 результативну передачу. У жовтні хавбек дебютував за збірну Польщі.

Нагадаємо, Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.

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