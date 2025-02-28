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У Шахтарі підтвердили інтерес європейських клубів до Судакова

Олександр Булава — 28 лютого 2025, 17:55
У Шахтарі підтвердили інтерес європейських клубів до Судакова
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна оцінив потенційний відхід півзахисника Георгія Судакова.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю Football Hub

"За цим футболістом була одна конкретна пропозиція приблизно півроку тому. Це Наполі. Я думаю, що кожен гравець повинен показувати результат на полі, а можливість переходу в інший клуб рано чи пізно з'явиться.

Шахтар ніколи не залишав футболіста, якщо його потрібно було продавати. Так завжди було. Судаков – дуже важливий гравець і для донецького клубу, і для збірної України. Він не пройшов свого піку, йому треба багато працювати.

Поки Георгій не готовий до топового європейського клубу, йому потрібно пройти шлях, який пройшли Ферандіньо, Мхітарян, Тейшейра, Дуглас Коста. У нього все попереду", – розповів Срна.

Зазначимо, що під останнього час зимового трансферного вікна підписати Судакова намагалася Фіорентина. Раніше повідомлялося про те, що Наполі зберігає інтерес до Георгія.

У поточному сезоні на рахунку 22-річного хавбека 10 голів і 3 асисти в 25 матчах за Шахтар у всіх турнірах.

Дарійо Срна Георгій Судаков Шахтар Донецьк

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