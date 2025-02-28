У Шахтарі підтвердили інтерес європейських клубів до Судакова

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна оцінив потенційний відхід півзахисника Георгія Судакова.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю Football Hub

"За цим футболістом була одна конкретна пропозиція приблизно півроку тому. Це Наполі. Я думаю, що кожен гравець повинен показувати результат на полі, а можливість переходу в інший клуб рано чи пізно з'явиться.

Шахтар ніколи не залишав футболіста, якщо його потрібно було продавати. Так завжди було. Судаков – дуже важливий гравець і для донецького клубу, і для збірної України. Він не пройшов свого піку, йому треба багато працювати.

Поки Георгій не готовий до топового європейського клубу, йому потрібно пройти шлях, який пройшли Ферандіньо, Мхітарян, Тейшейра, Дуглас Коста. У нього все попереду", – розповів Срна.